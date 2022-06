Bird annuncia istituzione stralli nel Municipio 1 a Roma

(Teleborsa) -, la società di sharing di monopattini, che opera a Roma e nelle principali città italiane e nel resto mondo,, per dare una risposta concreta al problema del parcheggio selvaggio nella Capitale.Bird consentirà diindividuati: luoghi idonei e sicuri, distribuiti in modo capillare nel pieno rispetto del decoro cittadino e delle norme di parcheggio. I parcheggi virtualiin tutto il Municipio 1.E questa non è l'unica novità. Bird porterà a Roma la più avanzata delle sue tecnologie di parcheggio,(VPS). Roma è la prima città europea a sperimentare il, che utilizza una tecnologia scalabile e rivoluzionaria che, grazie all'API geospaziale ARCore di Google, consente all’azienda di geo-localizzare i monopattini parcheggiati con una precisione millimetrica, sfruttando anni di scansioni 3D di Google, la realtà aumentata (AR) e i dati di Street View di tutto il mondo."Abbiamo voluto portarlo a Roma – ha spiegato C, general manager di Bird Italia - perché l’esigenza di regolamentare la sosta è molto sentita e perché condividiamo con l’Amministrazione l’obiettivo di incrementare la mobilità sostenibile nel rispetto delle regole e del decoro. L’assoluta innovazione dello strumento e l’introduzione del parcheggio vincolato in tutto il Municipio 1 sono il nostro contributo concreto alle sollecitazioni dell’Amministrazione".