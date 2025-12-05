Multiversity (CVC), Francesco Durante nuovo AD e Fabio Vaccarono presidente esecutivo

CVC Capital Partners

(Teleborsa) -, gruppo attivo nelle università digitali in Italia (Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma) e controllato da, ha annuncia una nuova struttura di leadership. Il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina dicome, dicome nuovoe di Luciano Violante come Presidente Onorario del Gruppo e Presidente della costituenda Fondazione Multiversity. Vaccarono sarà anche confermato Presidente dei tre Atenei del Gruppo, Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma. Le nuove cariche e la Fondazione saranno operative dai primi mesi del 2026.Durante, forte di una comprovata esperienza maturata ai vertici di importanti gruppi leader multinazionali in Italia e all'estero, entrerà in Multiversity come Amministratore Delegato con l'dell'Education."Questa riorganizzazione si inserisce nel naturale processo evolutivo di Multiversity, valorizzando le solide competenze di Francesco nelle industrie regolamentate e consentendo a Fabio di mettere la sua grande esperienza a servizio degli aspetti istituzionali di quella che è ormai divenuta una infrastruttura fondamentale per il sistema Paese", commenta