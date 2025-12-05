Multiversity (CVC), Francesco Durante nuovo AD e Fabio Vaccarono presidente esecutivo

(Teleborsa) - Multiversity
, gruppo attivo nelle università digitali in Italia (Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma) e controllato da CVC Capital Partners
, ha annuncia una nuova struttura di leadership. Il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di Fabio Vaccarono
come Presidente Esecutivo
, di Francesco Durante
come nuovo Amministratore Delegato
e di Luciano Violante come Presidente Onorario del Gruppo e Presidente della costituenda Fondazione Multiversity. Vaccarono sarà anche confermato Presidente dei tre Atenei del Gruppo, Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma. Le nuove cariche e la Fondazione saranno operative dai primi mesi del 2026.
Durante, forte di una comprovata esperienza maturata ai vertici di importanti gruppi leader multinazionali in Italia e all'estero, entrerà in Multiversity come Amministratore Delegato con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la leadership del gruppo nel settore
dell'Education.
"Questa riorganizzazione si inserisce nel naturale processo evolutivo di Multiversity, valorizzando le solide competenze di Francesco nelle industrie regolamentate e consentendo a Fabio di mettere la sua grande esperienza a servizio degli aspetti istituzionali di quella che è ormai divenuta una infrastruttura fondamentale per il sistema Paese", commenta Andrea Ferrante, Partner del Fondo CVC Capital Partners
.(Foto: © rawpixel)