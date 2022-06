Borgosesia acquista 13 appartamenti in Corso Como a Milano

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi, ha, proprietaria dinell'omonimo corso nel centro di Milano. Gli appartamenti arredati e corredati si affacciano su un cortile interno e sono dotati di terrazze vivibili e cantine. L'operazione ha comportato un investimento di euro 7 milioni contestualmente corrisposti alle controparti."Attraverso l'operazione di COMO 11 - ha commentato, amministratore delegato di Borgosesia - intendiamo, da un lato, confermare l'importanza della piazza milanese per le strategie di sviluppo del gruppo e, dall'altro, offrire alla nostra clientela l'opportunità di acquistare un prestigioso punto d'appoggio in città o di effettuare un".