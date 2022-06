Covid-19, contagi salgono a 23.042 nelle ultime 24 ore

(Teleborsa) -a causa del diffondersi di nuove varianti del ceppo principale Omicron, più contagiose delle precedenti. E così, secondo i dati giornalieri del Ministero della Saute, sono stati registratinelle ultime 24 ore rispetto ai 22.361 precedenti.Lesalgono invece ada 80 di mercoledì. Iantigenici e molecolari effettuati sonocon uncherispetto all'11,8% di mercoledì.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 197 , due in meno rispetto al giorno precedente nel saldo fra entrate ed uscite 31 gli ingressi giornalieri), mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 4.234, cioè 62 in meno rispetto a mercoledì.Gli attualmente positivi sono 625.217, 3.778 in meno rispetto a mercoledì. Gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia salgono a 17.589.595, mentre i decessi arrivano a 167.253.