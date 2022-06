Coinbase taglia 18% forza lavoro per resistere a recessione e crypto winter

Coinbase

(Teleborsa) - L'exchange di criptovalute statunitenseha deciso di(circa 1.100 persone saranno interessate dai tagli) per assicurarsi "di rimanere in salute durante questa crisi economica". Lo ha scritto il CEO e fondatore Brian Armstrong in una email ai dipendenti, poi diffusa dalla stessa società. "Sembra che stiamo entrando in una recessione dopo un boom economico di oltre 10 anni - ha scritto - Unae potrebbe durare per un lungo periodo. Negli ultimi crypto winter, le entrate commerciali (la nostra più grande fonte di entrate) sono diminuite in modo significativo.Crypto winter è un'espressione usata per scrivere un lungo periodo nel quale i prezzi delle criptovalute si contraggono e rimangono bassi per un lungo periodo. Armstrong ha spiegato che "lanei mercati ribassisti" e che la. "Anche se abbiamo fatto del nostro meglio per farlo nel modo giusto, ora mi è chiaro che abbiamo assunto in eccesso", si legge nella email.I dipendenti interessati dai licenziamenti hanno ricevuto una notifica dalle risorse umane. In tal caso, la comunicazione è stata inviato a un'email personale poiché Coinbase ha. Armstrong l'ha definita "l'unica scelta pratica" dato il numero di dipendenti con accesso alle informazioni sui clienti e un modo per "assicurarsi che nemmeno una singola persona prenda una decisione avventata che danneggi l'azienda o se stessa".La società ha affermato che prevede di sosteneretotali da 40 milioni a 45 milioni di dollari, sostanzialmente tutte relative al trattamento di fine rapporto dei dipendenti e ad altri benefici per il licenziamento.