Euronext, migrazione Core Data Centre completata con successo

(Teleborsa) -, annuncia il completamento con successo dellae degli annessi servizi di co-locazione da Basildon, nel Regno Unito, alla sede di Bergamo del Global Cloud Data Centre IT3 di Aruba, in Italia. L’importante operazione è stata completata senza ritardi in soli 14 mesi, facendo seguito all’annuncio della decisione strategica pubblicato ad aprile 2021 nel quadro dell’acquisizione del Gruppo Borsa Italiana.Il trasferimento del Core Data Centre di Euronext, in un data center green best-in-class, esprime una decisione strategica assunta in risposta a una serie di fattori, non ultime le dinamiche messe in moto dalla Brexit, e la forte volontà di trasferire le attività europee di trading di Euronext all’interno dell’Unione Europea. L’operazione dà a Euronext il pieno controllo e la gestione diretta della sua principale infrastruttura IT, oltre ad offrire ai clienti del Gruppo il fondamentale servizio di co-locazione, precedentemente esternalizzato. Ne consegue anche la generazione di proventi dalle attività di co-locazione nell’ambito delle sinergie originate dall’upgrade.Il Global Cloud Data Centre di Aruba è conforme ai più rigorosi standard qualitativi (certificazione di livello 4), assicura massimi livelli di sicurezza e resilienza, ed è alimentato al 100% da energia rinnovabile, così da consentire a Euronext di minimizzare il suo impatto ambientale.Euronext ora gestisce un moderno servizio di co-locazione, a disposizione sia dei membri che di utenti esterni, che apre nuove opportunità di sviluppo di servizi, e allo stato attuale contribuisce in parte alla prevista realizzazione di sinergie di EBITDA run-rate di oltre 100 milioni di euro annui connesse all’acquisizione del Gruppo Borsa Italiana entro il 2024.I tempi di realizzazione del trasferimento del Core Data Centre sono stati fissati in modo da consentire la migrazione dei mercati azionari e dei derivati di Borsa Italiana sulla piattaforma di trading Euronext Optiq® per metà 2023.La migrazione nel nuovo Core Data Centre green rappresenta una tappa fondamentale del piano “Fit for 1.5°” di Euronext, nell’ambito della strategia ESG del Gruppo. Collocato negli edifici certificati e a basso consumo del Global Cloud Data Centre IT3 di Aruba, il nuovo Core Data Centre è interamente alimentato da energia rinnovabile, in gran parte autoprodotta da un imponente impianto fotovoltaico e da un impianto di generazione idroelettrico. L’unità è contraddistinta anche da un consumo ridotto di energia, grazie a efficientissimi sistemi di raffreddamento geotermici e di dynamic free cooling, mentre il ricorso al cloud computing consente di ridurre il numero di server. Il nuovo Core Data Centre riduce l’impronta di carbonio di Euronext, offrendo al tempo stesso ai suoi clienti servizi di co-location a ridotto impatto ambientale."La migrazione del Core Data Centre di Euronext in Italia, a 14 mesi dal completamento dell’acquisizione del Gruppo Borsa Italiana, è un. Rappresenta il primo grande successo all’interno del piano strategico Growth for Impact 2024, ealla tecnologia di trading Optiq prevista per l’anno prossimo - ha dichiarato-. Questa migrazione ha posto in essere le prime sinergie connesse all’integrazione del Gruppo Borsa Italiana. Vorrei ringraziare tutti i nostri team, i nostri clienti e i nostri fornitori di servizi per il successo di questo progetto, cha avvantaggerà l’intero ecosistema finanziario, oltre a consentire ai nostri clienti di ridurre la loro impronta di carbonio".