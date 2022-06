Knot (BCE): lavoriamo in maniera accelerata su concepimento nuovi strumenti

(Teleborsa) - "A dicembre dello scorso anno abbiamo deciso di normalizzare politica monetaria e. Il mondo con cui viene messa a terra nei vari paesi non è la stessa. Affinché la nostra politica monetaria sia efficace, occorre però questa omogeneità.". Lo ha detto, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, all'evento Youg Factor a Palazzo Mezzanotte."La prima linea di difesa è utilizzare la flessibilità e quindi il reinvestimento nel programma PEPP.", ha aggiunto l'economista olandese, uno dei membri più hawkish del consiglio BCE.Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso oggi , in una riunione di emergenza, di conferireper "accelerare il completamento della progettazione di un nuovo strumento anti-frammentazione", da sottoporre poi allo stesso board."Oggi abbiamo deciso essenzialmente due cose - ha spiegato Knot - La prima è attivare la flessibilità ai sensi dell'attività di reinvestimento; in secondo luogo, abbiamo chiesto a nostri comitati diper contrastare la frammentazione in caso il reinvestimento non funzionasse".