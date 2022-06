Freni (MEF): cash e Cashless non sono in antagonismo

(Teleborsa) -Lo ha dettoSottosegretario per l'Economia e le Finanze, intervenendo al dibattito "L'Educazione Finanziaria come presupposto della Financial Inclusivity", nell'ambito di "Full Mooney pieni di valori", l'evento organizzato a Palazzo delle Esposizioni dache ieri ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità.





", spiega Freni sottolineando come"Sino ad allora e credo ci vorrà qualche decina di anni,perchè va ribadito che"."Lavoriamo per dareconclude Freni.Presenti all'evento l'amministratore delegato di Mooneyl'onorevoleil Capo del Dipartimento Tutela dei clienti e educazione finanziaria della Banca d'Italia e G20/GPFI Co-Chairil Segretario Generale della Confesercentie il General Manager VR46