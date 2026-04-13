Eni, per rinnovo CdA depositate liste da MEF, Assogestioni e Minozzi

(Teleborsa) - In vista del rinnovo degli organi sociali all'ordine del giorno dell'assemblea del 6 maggio, Eni ha reso noto che sono state depositate liste da parte di ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Assogestioni e Romano Minozzi.



Il MEF propone per il Consiglio di Amministrazione: 1. Giuseppina Di Foggia 2. Claudio Descalzi 3. Cristina Sgubin 4. Matteo Petrella 5. Benedetta Fiorini 6. Stefano Cappiello. Giuseppina Di Foggia è proposta per la carica di presidente. Per il Collegio Sindacale sono proposti: Sindaci effettivi 1. Marcella Caradonna 2. Mauro Zanin 3. Andrea Parolini; Sindaci supplenti 1. Giulia De Martino.



Investitori istituzionali, titolari complessivamente dello 0,92% circa del capitale, hanno proposto per il CdA 1. Raphael Louis L. Vermeir 2. Carolyn Adele Dittmeier 3. Massimo Belcredi; per il Collegio Sindacale: Sindaci effettivi 1. Francesco Fallacara 2. Maria Francesca Talamonti, Sindaci supplenti 1. Nadia Fontana. Gli stessi azionisti di Assogestioni propongono di nominare Francesco Fallacara alla carica di presidente del Collegio Sindacale.



La lista per il CdA presentata dell'azionista Romano Minozzi (ha dichiarato di possedere il 3,27% del capitale) è composta da: 1. Emma Marcegaglia 2. Veronica Squinzi.



Il MEF propone inoltre di deliberare di lasciare invariati i compensi di presidente, amministrato e sindaci rispetto a quelli del mandato precedente

Condividi

```