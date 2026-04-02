Poste Italiane, MEF deposita lista per rinnovo CdA: confermati Del Fante e Rovere

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato la propria lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Poste Italiane in vista dell'assemblea degli azionisti convocata per il 27 aprile. La lista conferma Silvia Rovere alla presidenza e Matteo Del Fante come amministratore delegato, affiancati da Wanda Ternau, Salvatore Muscarella, Francesco Scacchi e Olga Cuccurullo.



Il MEF (che detiene il 29,26% del capitale direttamente e un ulteriore 35% tramite CDP) ha ringraziato i consiglieri uscenti e augurato buon lavoro ai nuovi componenti indicati.

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