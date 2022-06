Intercos accelera sul green e raggiunge la carbon neutrality

Intercos

(Teleborsa) -prosegue nella riduzione del proprio impatto ambientale e annuncia il raggiungimento di un nuovo traguardo., uno dei principali player a livello mondiale nella produzione di prodotti skincare, controllata del Gruppo Intercos, ha conseguito la Carbon Neutrality nel suo stabilimento in Svizzera, contribuendo in questo modo all’obiettivo del Gruppo di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2025., iniziativa che ha già portato alla riduzione del 90% delle emissioni di gas serra rispetto al 2018. Le rimanenti emissioni di gas - dirette (Scope 1) e indirette da consumi energetici (Scope 2) - verranno compensate tramite progetti certificati di decarbonizzazione, partecipando così attivamente alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.Questo progetto si inserisce in un, di aumentare il recupero dei rifiuti generati e di utilizzare ingredienti sostenibili per i propri prodotti."Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo e importantissimo traguardo. Per la prima volta possiamo affermare che una delle controllate del Gruppo Intercos è diventata Carbon Neutral - ha dichiarato l'-. È già nota la nostra strategia basata sul rispetto dell’ambiente e sul principio della bellezza sostenibile e questo punto di arrivo contribuisce a dare ulteriore prestigio a quello che facciamo ogni giorno. Il nostro impegno nella sostenibilità nei mesi scorsi ha ottenuto il riconoscimento della medaglia Platinum da parte di Ecovadis, che ha inserito Intercos nell’1% delle società cosmetiche più virtuose a livello globale.; l’attenzione verso i temi ESG è sempre più centrale nella nostra strategia di business e l’implementazione del piano di sostenibilità ci consentirà di raggiungere ulteriori importanti traguardi".