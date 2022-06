Musk vuole che Twitter raggiunga 1 miliardo utenti. Necessario tagliare organico

Twitter

(Teleborsa) -ha affermato di voler aumentare ildiad, con la pubblicità che rimarrebbe parte importante per business model del social network, che eventuali licenziamenti sarebbero considerati in base alle prestazioni dei dipendenti e che il lavoro a distanza si addice a chi svolge in maniera eccezionale i propri compiti. È quanto emerso daldi Twitter, secondo quanto riportano diversi media americani che sono venuti in possesso dell'audio dell'incontro.Il fondatore di, che ha fatto un offerta da 44 miliardi di dollari per acquisire e delistare Twitter, ha detto che i licenziamenti su dipenderanno dalla sua situazione finanziaria. "Dipende. L'- ha detto - In questo momento i costi superano le entrate", e quindi è necessario razionalizzare l'organico, altrimenti Twitter non sarà in grado di crescere. "Chiunque contribuisca significatamene non ha nulla di cui preoccuparsi", ha aggiunto.Uno degli argomenti su cui Musk ha ricevuto domande è il lavoro da remoto. "Tesla produce automobili e non puoi fare automobili a distanza", ha detto l'imprenditore, che non ha spiegato in dettaglio come sarebbe la sua politica sul lavoro da remoto per i dipendenti di Twitter. In ogni caso, il suo "", ha sottolineato.Musk, che ha detto didi Twitter, ha detto che il successo del social network passa da un aumento significativo degli utenti attivi, che potenzialmente devono superare il miliardo. Secondo l'ultima trimestrale, Twitter ha circa 229 milioni di utenti. Il multimiliardario ha proposto anche opzioni come unCon riguardo alle proprie visioni politiche, Musk ha detto di essere. L'uomo più ricco del mondo ha anche affermato che consentirebbe una vasta gamma di opinioni sulla piattaforma, comprese opinioni estreme che rientrano nei parametri della legge.