Reti, accordo con Exabeam per offrire soluzioni di security intelligence

Reti

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'IT Consulting e quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato una, azienda statunitense operante nelle soluzioni SIEM (Security Information and Event Management), per aiutare le organizzazioni a. L'obiettivo è permettere ai clienti di avere una protezione più efficace e tempestiva sia alle minacce più comuni sia a quelle più critiche e difficili da identificare.La, distribuita nel cloud e che sfrutta l'apprendimento automatico e l'automazione, permette di aggregare dati significativi e provenienti da più fonti, individuare le minacce, aumentare la produttività e. Reti offrirà le proprie competenze per supportare i clienti nell'adozione della soluzione."Questa nuova collaborazione con Exabeam è unrispetto ai numerosi progetti che stiamo portando avanti nell’ambito della Cyber Security", ha affermato, presidente e amministratore delegato di Reti. "Le soluzioni Exabeam sono, secondo noi, all'avanguardia in questo settore, con strumenti tattici di nuova generazione per la raccolta dei dati e l'analisi dei comportamenti, così da rilevare prontamente gli attacchi e automatizzare le risposte agli incidenti", ha aggiunto.