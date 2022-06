Trasporto aereo, Iata lancia il nuovo strumento per il calcolo delle emissioni di CO2

(Teleborsa) - La, l'Associazione internazionale del trasporto aereo, ha lanciato, uno strumento online che fornisce i calcoli più accurati delleper ogni volo commerciale passeggeri. Iata CO2 Connect risponde alla crescente domanda di trasparenza sui dati sulle emissioni di CO2 legati alle informazioni sule ai fattori di carico specifici della compagnia aerea. Un aspetto, spiega l'Associazione, che lo distingue dai modelli di dati teorici già presenti sul mercato.Iata CO2 Connect è disponibile per leall'interno e all'esterno della catena del valore dei viaggi, come le società di gestione dei viaggi (TMC), le agenzie di viaggio, le compagnie aeree o le multinazionali. Possono accedere ai dati relativi alle emissioni di CO2 e integrarli in modo personalizzato negli strumenti didei voli esistenti. I travel manager o i viaggiatori possono facilmente vedere le emissioni di CO2 per ogni tratta. Lo strumento consente inoltre di consolidare i dati per la stesura deiIata CO2 Connect utilizza ladelle emissioni di CO2, adottata dalla Conferenza Iata sui servizi ai passeggeri nel marzo di quest'anno. Questa metodologia è stata concepita da partner di primo piano di 20 compagnie aeree e dei principali produttori di aeromobili, in consultazione con gli organismi internazionali di definizione deglie i fornitori di(Amex GBT), la piattaforma di viaggio B2B leader nel mondo, è il partner di lancio della Iata per CO2 Connect. La societò di gestione dei viaggi (TMC), che gestisce oltre 40 miliardi di dollari di vendite di viaggi all'anno, fornirà ai propri clienti i dati più accurati e affidabili sulle emissioni dei voli, consentendo ai viaggiatori di prendere decisioni di prenotazione più informate."Volare in modo sostenibile e ridurre le emissioni di CO2 – ha dichiarato, vicepresidente senior di Iata per i prodotti e i servizi commerciali nel corso delloin corso a Doha – è una priorità assoluta. Il settore dell'aviazione sta lavorando per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 e i viaggiatori vogliono essere più consapevoli della loro impronta di carbonio. Con Iata CO2 Connect, i privati e i responsabili dei viaggi aziendali possono ottenere calcoli accurati e standardizzati per fare le scelte più sostenibili per i loro viaggi aerei, prendendo in considerazione i tipi di aeromobili, le rotte e la classe di servizio. Inoltre, i dati possono essere consolidati ai fini della rendicontazione aziendale".