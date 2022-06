Caleffi avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Caleffi

la società specializzata in articoli Home Fashion,

(Teleborsa) -ha comunicato che in data 1 luglio 2022 verràin esecuzione di quanto, tra l’altro, deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci in data 11 maggio 2022 al fine, da un lato, di intervenire sul mercato per svolgere una azione stabilizzatrice salvaguardando il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi e, dall’altro, di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre, se del caso, in futuro, nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società.Il Programma potrà essere attuato sino all’approvazione della Relazione finanziaria annuale della Società al 31 dicembre 2022 ovvero, se precedente, fino alla data in cui saranno raggiunti i limiti quantitativi di complessiveordinarie, per unstabilito inBanca Akros, in qualità di intermediario incaricato, coordinerà il Programma in piena autonomia e indipendenza nel rispetto delle modalità e dei limiti operativi previsti dalla delibera assembleare dell'11 maggio 2022 e dei limiti quantitativi in precedenza indicati.Caleffi ha precisato che al 20 giugno, detiene 677.266 azioni proprie, corrispondenti al 4,334% del capitale sociale e che la società controllata da Caleffi non detiene azioni.A Piazza Affari, oggi, composto ribasso perin flessione dell'1,29% sui valori precedenti.