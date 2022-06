Mittel, assemblea approva bilancio e rinnova CdA

Mittel

(Teleborsa) -degli azionisti di, investment-merchant bank quotata su Euronext Milan e focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa, ha, nonché la proposta di ripianare la perdita di esercizio di 4.969.591 euro mediante l'utilizzo delle riserve disponibili. Via libera anche alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.I soci hanno determinato inil numero dei componenti ile nominato il nuovo board che resterà in carica per tre esercizi, ovvero fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024. Sono stati eletti:(Presidente),(Vice-Presidente), Anna Francesca Cremascoli, Anna Saraceno, Gabriele Albertini, Patrizia Galvagni e Riccardo Perotta (indicati nell'unica lista depositata da parte dell'azionista Progetto Co-Val SpA. I consiglieri Albertini, Galvagni e Perotta si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza.Il CdA, riunitosi al termine dell'assemblea, ha confermato il modello di governance della società che vede,, per la gestione operativa, di uncomposto da Marco Giovanni Colacicco (Presidente), Michele Iori e Anna Francesca Cremascoli.