Maturità 2022 al via, da Verga e Segre a iperconnessione: le tracce

(Teleborsa) -Con questo tweet, il Ministro dell'Istruzionedà il via all'esame dicon prove scritte ed orale, come da tradizione, che vedi impegnatidopo che è stato ammesso idei candidati all'esame. Prima prova oggi, quella di italianoanalisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.Si va dapassando per il discorso pronunciato dalpronunciato alla Camera. Per l'analisi di un testo argomentativoLa pandemia entra nell'esame di maturità grazie alla tipologia C che. Ai maturandi è stato infatti proposto un testo tratto da Luigi FerrajoliLo studente viene invitato a riflettere sul testo e a produrre un elaborato. I ragazzi hanno a disposizione 6 ore."Le tracce proposte per la prima prova dell'esame di Stato offrono agli studenti grandi e diverse opportunità per potersi esprimere. Non c'è dubbio che ci sia stata la volontà di venire incontro ai ragazzi del primo esame normale dopo la pandemia", dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi. "Sono dunque il segnale della volontà di dialogo e di ascolto degli "adulti" nei loro confronti. Proporre autori come Pascoli e Verga - e di quest'ultimo una delle novelle più celebri -Da rilevare che l'esame di maturità 2022 vede anchequest'ultima viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio,