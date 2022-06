algoWatt, deliberato rilancio controllata TerniEnergia Progetti

algoWatt

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, GreenTech Solutions Company quotata, riunitosi in data odierna con la presidenza di Stefano Neri, ha deliberato di rilanciare l’attività della newco TerniEnergia Progetti Srl, nella quale erano confluiti asset della ex TerniEnergiarappresentati da dipendenti altamente professionalizzati, proprietà intellettuale e certificazioni, ufficio tecnico, attrezzature e software relativi alle attività espletate nel settore fotovoltaico in Italia e all’estero.Attraverso l’obiettivo strategico di rilancio della controllata TerniEnergia Progetti - spiega una nota - il Gruppo algoWatt intende cogliere tempestivamente le opportunità offerte dalla decarbonizzazione e dalla transizione energetica, dalle nuove sfide poste dalla riduzione della dipendenza energetica dall’estero, dallo sviluppo del mercato prosumer consumo sul posto) per la riduzione del costo di approvvigionamento elettrico e dalla potenziale crescita delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo, nonché dall’integrazione di impianti rinnovabili e tecnologie digitali per l’efficienza energetica, la massimizzazione della power generation e la riduzione dei consumi.Il CDA ha, inoltre,per il settore Green Mobility, come nuovo Chief Innovation Data Officer.