MeglioQuesto costituisce newco per attuare piano di risanamento

(Teleborsa) -, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha comunicato che, in attuazione del Piano di Risanamento approvato nelle sue linee essenziali dal CdA, è stata, società interamente controllata da MeglioQuesto.La costituzione della Newco rappresenta undel Gruppo, nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi (CNC). A MeglioQuesto + S.p.A., in esecuzione del Piano, saranno conferite tutte le attività operative attualmente facenti capo alle società del gruppo rientranti nel perimetro CNC, tra cui MQ Sales, MQ Voice, MQ Digital, MQ SC Digital, MQ Retail e MQ Innovation.L'operazione ha l'obiettivo di, semplificare la struttura societaria e generare sinergie industriali e finanziarie.Il Piano di Risanamento prevede inoltre: la soddisfazione dei creditori prevalentemente tramite c; l'apporto di, articolata in 5 milioni di euro tramite aumento di capitale di MeglioQuesto S.p.A., 2 milioni di euro tramite sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso dalla Newco, 2,5 milioni di euro tramite linea rotativa per lo smobilizzo dei crediti commerciali, 3 milioni di euro tramite bond emesso dalla capogruppo, assistito da prededuzione.