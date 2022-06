Ariane 5 completa con successo la prima missione dell'anno

Avio

(Teleborsa) - Ilha, collocandoper le comunicazioni: MEASAT-3d per l'operatore malese MEASAT e GSAT-24, costruito dall'agenzia spaziale indiana ISRO per NSIL. Si tratta dellaper Ariane 5, lanciatore che fa parte di un programma dell'Agenzia spaziale europea (ESA) ed è operato da Arianespace, una filiale di ArianeGroup, che detiene il 74% del suo capitale sociale, con il saldo detenuto da altri 15 azionisti dell'industria europea dei lanciatori (tra cui l'italiana)."Ariane 5 ha dimostrato ancora una volta la sua, che oggi ispira fiducia ai clienti internazionali di Arianespace in tutto il mondo", ha dichiarato André-Hubert Roussel, CEO di ArianeGroup. Al termine di questa missione,, prima che l'Ariane 6 subentri per le missioni istituzionali europee e per le esigenze in rapida crescita del mercato commerciale.