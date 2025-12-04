Avio, upgrade a Outperform da Intermonte con taglio del target price

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 34 euro
per azione (dai precedenti 43 euro, per riflettere il numero effettivo di azioni a seguito dell'aumento di capitale) il target price su Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, e ha migliorato la raccomandazione
a "Outperform
" da "Neutral".
Gli analisti ricordano che il Consiglio Ministeriale ESA del 2025
a Brema si è concluso con un impegno senza precedenti
di 22 miliardi di euro per i prossimi tre anni. Fondamentale per Avio è stato il settore del Trasporto Spaziale, che ha registrato un notevole incremento a 4,4 miliardi di euro (da circa 3 miliardi di euro), sebbene circa 900 milioni di euro siano stati destinati al nuovo "European Launcher Challenge", che favorirà la futura concorrenza al duopolio Vega/Ariane. Avio in genere rende nota la sua allocazione prevista poco dopo l'evento: si è assicurata circa 700 milioni di euro nell'ultimo Consiglio Ministeriale (un record) e circa 500 milioni di euro in quello precedente. Intermonte prevede una cifra compresa tra 500 e 700 milioni di euro, con un potenziale rialzo delle stime per qualsiasi cifra superiore a 700 milioni di euro.
Di recente, Avio ha completato
con successo il suo aumento di capitale
per circa 400 milioni di euro, con la sottoscrizione di tutte le circa 19,6 milioni di nuove azioni. In particolare, la transazione si è conclusa senza alcun ricorso al consorzio di garanzia, a dimostrazione della forte domanda degli investitori. Per quanto riguarda il suo azionista di riferimento, Leonardo
ha ceduto una quota del 9,4% tramite ABB, dopo settimane di incertezza sulle sue intenzioni, sottoscrivendo al contempo l'aumento di capitale per la sua quota rimanente, pari a circa il 19%. Negli scorsi giorni, Vega C ha completato
la missione VV28
con una consegna nominale di KOMPSAT-7, a conferma dell'affidabilità del lanciatore. Il punto chiave è che questa è stata l'ultima missione Vega C gestita da Arianespace. A partire da VV29, Avio assumerà la piena responsabilità del ruolo di Operatore dei Servizi di Lancio.
L'upgrade è arrivato perché gli analisti ritengono che, "a seguito della significativa correzione del prezzo rispetto ai massimi raggiunti dopo l'annuncio dell'aumento di capitale, il profilo rischio-rendimento sia diventato più interessante. Ciò è particolarmente vero considerando i potenziali elementi di rialzo non ancora inclusi né nelle nostre stime né nel piano aziendale dell'azienda (principalmente il raddoppio dello stabilimento statunitense, l'ottenimento di sovvenzioni governative e maggiori finanziamenti dal Consiglio ministeriale dell'ESA). Non prevediamo rischi significativi sulle nostre stime derivanti da un potenziale accordo di pace in Ucraina
, poiché la domanda nei prossimi anni sarà trainata principalmente dalla ricostituzione delle scorte esaurite durante il conflitto, sia in Europa che negli Stati Uniti, e dall'acquisizione di nuovi clienti. L'azienda è ben posizionata per cogliere questa opportunità".