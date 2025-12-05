Avio, attesi nuovi contratti per oltre 600 milioni di euro da Consiglio Ministeriale ESA

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione,dopo il Consiglio Ministeriale 2025 degli Stati Membri dell'ESA, con esecuzione prevista entro il 2028-2029, relativi sia allo sviluppo sia allo sfruttamento operativo dei lanciatori, sostanzialmente in linea con i piani e le linee guida della società.Nel Consiglio Ministeriale 2025 degli Stati Membri dell'ESA, che si è svolto a Brema il 26 e 27 novembre, il budget spaziale europeo è aumentato del 30% rispetto al precedente triennio, raggiungendo i 22,1 miliardi di euro, il livello più alto nella storia dell'Agenzia Spaziale Europea. L', contribuendo con circa 3,5 miliardi di euro (circa +12% rispetto alle sottoscrizioni del Consiglio Ministeriale del 2022), pari a circa il 16% del totale dei fondi sottoscritti dagli Stati Membri dell'ESA.In particolare, le sottoscrizioni per Avio riguardano le seguenti attività:: introduzione del nuovo primo stadio P160, di un nuovo sistema di navigazione e di un fairing adattato, ampliato e migliorato; ulteriori interventi di perfezionamento e stabilizzazione degli ugelli del secondo e terzo stadio; riduzione dei rischi di obsolescenza tecnologica; riduzione dei colli di bottiglia su produzione e cadenza di volo.: integrazione dei finanziamenti 2022 su specifiche tecnologie.: finanziamento fino al completamento e alla missione di qualificazione.: primo passo verso l'aumento della capacità produttiva, con l'obiettivo di incrementare i ritmi di lancio sia di Vega C sia di Ariane 6.: ulteriori avanzamenti nello sviluppo e nei test."Dopo l'esito particolarmente positivo della Ministeriale ESA 2022, che ha dato avvio ai programmi Vega E e allo stadio superiore riutilizzabile, la Ministeriale ESA 2025e la solidità della nostra roadmap di lungo periodo, che si estende ora oltre Vega E grazie al programma MR60/HTE - ha commentato l'- Rilevante anche la scelta degli Stati Membri di sostenere l'aumento dei ritmi di lancio di Vega C e Ariane 6 tramite il finanziamento dell'incremento della capacità produttiva del P160. Inoltre, Space Rider riceverà una importante copertura finanziaria fino alla Qualificazione. Il contributo di primo piano dell'Italia sottolinea il ruolo centrale del nostro Paese nel settore, e Avio è orgogliosa di continuare a guidare l'autonomia e la resilienza europea nello spazio".