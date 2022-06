Atlantia

(Teleborsa) - Il Governo non eserciterà il golden power sunell'ambito dell' OPA ) volontaria promossa da Schema Alfa."La presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana"- si legge in una nota di Schema Alfa - ha comunicato a Schema Alfa "la propria decisione, assunta in data 22 giugno 2022, di non esercitare i poteri speciali previsti dal D.L. n. 21/2012 (c.d disciplina 'golden power')".