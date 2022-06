Gas, Ue determinata su price cap. Germania attiva piano emergenza

(Teleborsa) -entra nell'ultima versione della, che si riunisce il 23 e 24 giugno a Bruxelles, per discutere di varie tematiche, fra cui la situazione energetica, l'ingresso dell'Ucraina nella Ue ed altre tematiche rilevanti.Richiamando le conclusioni del vertice di fine maggio, il Consiglio "nei suoi sforzi nell'assicurare le". Il riferimento alle conclusioni di maggio è fondamentale perché in quelle si invitava la Commissione ad esplorare le opzioni per, inclusa la fissazione di un(price cap temporaneo).per aumentare le forniture di gas nel breve e lungo termine con l'obiettivo di abbassare i prezzi e didel gasentro il primo novembre 2022 in nmodo da evitare eventuali shock di approvvigionamento.Nel frattempo, laè stata costretta adche prevede tre step: allerta, allarme, emergenza. La decisione è stata assunta dal Ministero dell'Economia e del Clima, il quale ha ricordato che il gas in Germania "è un bene scarso" ed, anche se "al momento l'approvvigionamento del gas è garantito", perché "l'inverno arriva e dobbiamo riempire i depositi". "Ci troviamo in uno scontro economico con la Russia e il gas viene usato come arma", ha affermato Habeck aggiungendo "aervono tutte le misure politiche per fare in modo che ci sia abbastanza gas".Ilha tenuto però a precisare che lesono state temporaneamenteed ha assicurato che la Russia "rispetta rigorosamente i suoi impegni" di fornitura all'Ue.