El.En, Intermonte incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intermonte
ha incrementato a 15,80 euro per azione (dai precedenti 14,70 euro) il target price
su El.En
, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy
".
Gli analisti hanno evidenziato che l'azienda ha chiuso il terzo trimestre
con risultati solidi e sostanzialmente in linea con le attese, sostenuti da una marginalità superiore al previsto che ha compensato un lieve calo dei ricavi rispetto alle stime. Il gruppo ha registrato vendite per 136,6 milioni di euro (+1,4% su base annua), con la divisione Medical
ancora una volta determinante grazie a una crescita del 2,5% e a un forte contributo del segmento Aesthetic
(+5,8%). Più debole invece il comparto Industrial
, in flessione dell’1,8% a causa del calo del segmento Cutting (-6,3%), solo parzialmente compensato dal +1,2% del Marking.
Intermonte ha però sottolineato che il dato più significativo è stata la forte generazione di cassa
, con una posizione finanziaria netta positiva a 137,4 milioni, superiore alle attese.
Sul fronte strategico
, il management ha ribadito che la divisione Industrial Cutting non è più pienamente allineata al resto del gruppo e potrebbe trarre beneficio dall’integrazione con un player più grande o complementare: nel breve periodo proseguiranno gli investimenti, mentre nel lungo termine verrà cercato un partner strategico
.
Le stime sono state solo lievemente riviste per riflettere un diverso mix di ricavi, ma restano coerenti con la guidance
di una crescita annua di fatturato e utili. La decisione di rivedere al rialzo il TP è stata determinata dal crescente focus strategico sul Medical e dalla solidità finanziaria del gruppo.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)