El.En, Intermonte incrementa target price e conferma Buy

El.En

(Teleborsa) -ha incrementato a 15,80 euro per azione (dai precedenti 14,70 euro) ilsu, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "".Gli analisti hanno evidenziato che l'azienda ha chiuso ilcon risultati solidi e sostanzialmente in linea con le attese, sostenuti da una marginalità superiore al previsto che ha compensato un lieve calo dei ricavi rispetto alle stime. Il gruppo ha registrato vendite per 136,6 milioni di euro (+1,4% su base annua), con la divisioneancora una volta determinante grazie a una crescita del 2,5% e a un forte contributo del segmento(+5,8%). Più debole invece il comparto, in flessione dell’1,8% a causa del calo del segmento Cutting (-6,3%), solo parzialmente compensato dal +1,2% del Marking.Intermonte ha però sottolineato che il dato più significativo è stata la forte, con una posizione finanziaria netta positiva a 137,4 milioni, superiore alle attese.Sul, il management ha ribadito che la divisione Industrial Cutting non è più pienamente allineata al resto del gruppo e potrebbe trarre beneficio dall’integrazione con un player più grande o complementare: nel breve periodo proseguiranno gli investimenti, mentre nel lungo termine verrà cercato unLe stime sono state solo lievemente riviste per riflettere un diverso mix di ricavi, ma restano coerenti con ladi una crescita annua di fatturato e utili. La decisione di rivedere al rialzo il TP è stata determinata dal crescente focus strategico sul Medical e dalla solidità finanziaria del gruppo.