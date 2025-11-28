Milano 10:17
43.124 -0,22%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:17
9.702 +0,09%
Francoforte 10:17
23.727 -0,17%

Tasso disoccupazione Germania in novembre

Tasso disoccupazione Germania in novembre
Germania, Tasso disoccupazione in novembre pari a +6,3%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
