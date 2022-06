Fiumicino si conferma il miglior aeroporto in Europa

(Teleborsa) -si aggiudica un nuovo importante(ACI), l’associazione che rileva il gradimento dei passeggeri in transito, che ha assegnato allo scalola categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri.Parole di apprezzamento sono arrivate dal, il quale ha sottolineato "chi conosce questo aeroporto non sarà sorpreso d questa decisione, perché gli investimenti, ma anche la capacità delle persone che lavorano in questo aeroporto di offrire servizi di altissima qualità è evidente a tutti. Complimenti quindi a chi dirige l'aeroporto, ma anche a chi opera quotidianamente, perché il servizio alle persone fa il valore per la società".AdR dunque si conferma ila seguito della valutazione di una. Un risultato che si aggiunge al riconoscimento, detenuto da 5 anni, diper la qualità del servizio espressaLaera composta dadella Commissione Europea, EUROCONTROL, SESAR Joint Undertaking, International Transport Forum and ECAC. I giudici hanno valutato come gli aeroporti hanno reagito alla crisi e come continuino ad innovare per raggiungere obiettivi di decarbonizzazione.E proprioè stata determinante per la, che ha una strategia tutta protesa verso un futuro sempre più all’avanguardia, che sfruttaper offrire ai passeggeri ancoradurante il viaggio. Un esempio è l’Innovation hub dedicato alle start-up e lo sviluppo dei servizi di urban air mobility, con l’avvio dei primi collegamenti dei velivoli elettrici a decollo verticale tra l’aeroporto e Roma già nel 2024. In tema di sostenibilità, è stato, con venti anni di anticipo rispetto a quanto prefissato a livello di settore aeroportuale europeo, grazie al’intermodalità con lo sviluppo di prodotti integrati treno+aereo, ed alla diffusione del SAF (Sustainable Aviation Fuel), il biocarburante in grado di ridurre le emissioni di CO2 del 60-90%."Siamo orgogliosi di questo nuovo primato, frutto dell’impegno quotidiano e appassionato dei nostri collaboratori e di tutti i nostri partners. Stiamo lavorando alla realizzazione dell’aeroporto del futuro con maggiore ricorso alla tecnologia, massima efficienza nel rapporto con l’ambiente, ulteriore affidabilità e resilienza infrastrutturale ed operativa, massima sicurezza e tanto comfort e servizi a valore aggiunto per i nostri passeggeri", ha dichiarato l’Amministratore delegato di Aeroporti di Roma,, aggiungendo "come dimostra la nuova area d’imbarco inaugurata da poco più di un mese, che giocherà un ruolo cruciale nel far sì che Roma e l'Italia possano riaffermare la loro centralità nel panorama internazionale".