S&P riduce stime crescita Eurozona per pressioni inflazionistiche

(Teleborsa) - S&P Global Ratings haal 2,6% quest'anno e all'1,9% per il prossimo (rispetto al 2,7% e 2,2%, rispettivamente, nelle previsioni provvisorie di maggio), a causa di un rafforzamento dei venti contrari. "Lealla base di questa revisione al ribasso", sottolinea l'agenzia di rating, che ora prevede un'inflazione dei prezzi al consumo al 7% per quest'anno e al 3,4% nel 2023 (rispetto alle stime precedenti pari al 6,4% e al 3%, rispettivamente) in conseguenza all'aumento dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari dovuto all'attuale contesto geopolitico. Anche ladovrebbe frenare la crescita.Finora, laai redditi delle famiglie. L'eurozona ha registrato "un'impressionante ripresa del mercato del lavoro, creando quasi 2 milioni di posti di lavoro aggiuntivi tra il quarto trimestre del 2019 e il primo trimestre del 2022", evidenzia S&P. I posti di lavoro sono ancora in aumento e le aspettative di occupazione rimangono coerenti con la creazione di posti di lavoro superiore alla media in tutti i settori e in tutti i principali paesi europei.Per quanto riguarda i salari, l'aumento finora è coerente con un tasso di inflazione sottostante del 2%: la crescita salariale negoziata è accelerata al 2,8% nel primo trimestre del 2022 dall'1,6% del trimestre precedente, con gran parte di questa accelerazione proveniente dai bonus straordinari. Tuttavia, con l'inflazione al 6,1% nel primo trimestre e in ulteriore aumento nel secondo trimestre, "gli", si legge nel raport.Sebbene la crescita sia destinata ad accelerare ulteriormente quest'anno, è probabile che rimanga nell'intervallo 3%-4%, che non sarà sufficiente a compensare completamente i prezzi più elevati. In altre parole, "i, il tempo necessario affinché i loro redditi recuperino i prezzi più alti", secondo S&PL'aumento relativo del costo della vita dovrebbe essere più pronunciato nei Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Germania, dove l'inflazione dovrebbe essere superiore alla media, mentreIn definitiva, S&P prevede che le significative riserve di risparmio derivanti dalla pandemia e la domanda di servizi inespressa manterranno ancora i consumi in crescita, ma in misura minore rispetto a tre mesi fa, in quanto le