Sciuker Frames acquista azioni proprie

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2022, ha comunicato che dal 20 al 24 giugno 2022complessivamentead un prezzo medio unitario ponderato di circa 6,1738 euro per azione e per unpari a 210.550 euro.Gli acquisti sono stati realizzati con il coordinamento di Intermonte, intermediario incaricato in piena indipendenza ed autonomia per l’attuazione del programma di acquisto di azioni proprie.Pertanto, al 27 giugno, la Società detiene direttamente 276.739 azioni proprie, pari all’1,2742 % del capitale sociale.Intanto sul listino milanese, discreta la performance diche si attesta a 6,04 euro, in lieve aumento dello 0,83%.