De Nora chiude IPO in parte bassa forchetta. Debutto il 30 giugno

(Teleborsa) -, multinazionale italiana specializzata nell'elettrochimica e attiva nella filiera della produzione industriale dell'idrogeno verde, ha chiuso il collocamento che la porterà a Piazza Affari a quota, al comunicata in precedenza (tra un minimo di 13,50 euro e un massimo di 16,50 euro per azione). Il primo giorno di negoziazione su Euronext Milan e la data di consegna e pagamento delle azioni sono previsti per il 30 giugno 2022.Sulla base del prezzo di offerta, laall'inizio delle negoziazioni sarà pari a 2.723 milioni di euro. L'offerta è stata sottoscritta circa 3,5 volte al prezzo di offerta con una forte domanda da parte di investitori istituzionali a livello globale. Ilderivante dall'offerta ammonterà a circa 474 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro spettanti alla società e 274 milioni di euro spettanti agli azionisti venditori. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment, il ricavato complessivo sarà pari a 545 milioni di euro.L'offerta ha riguardato 40.337.034 azioni (compresa l'opzione di over-allotment) a servizio della quotazione su Euronext Milan Italia. In particolare, l'offerta comprende 35.075.682 azioni ordinarie (complessivamente pari a circa il 17,4% del capitale sociale), di cui 14.814.814 azioni offerte dalla società e 20.260.868 azioni offerte dalle aziende Federico De Nora, Asset Company 10 e Norfin. Inoltre, glihanno concesso ai collocatori un'opzione di acquisto di 5.261.352 ulteriori azioni o fino al 15% delle azioni offerte al prezzo di offerta. Se l'opzione di over-allotment sarà interamente esercitata, ilsarà pari a circa il 20% del capitale sociale della società.Nell'ambito dell'offerta, Credit Suisse e Goldman Sachs International agiscono in qualità di, BofA Securities, Mediobanca e UniCredit in qualità di joint bookrunners. Mediobanca agisce inoltre in qualità diai fini dell'ammissione a quotazione delle azioni. Latham & Watkins agisce in qualità di advisor legale della società, mentre Clifford Chance è l’advisor legale dei joint global coordinators e joint bookrunners. Barabino&Partners agisce in qualità di advisor di comunicazione.