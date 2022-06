POS, Assotabacchi: "Escludere da sanzioni tabaccherie e ricevitorie"

(Teleborsa) - "L'entrata in vigore della norma che introduce lerischia di tradurre il provvedimento in costi insostenibili per le imprese più piccole, specie a conduzione familiare, ma annullerebbe lo stesso principio condivisibile alla base delle sanzioni per alcune tipologie di impresa: la lotta all'evasione fiscale, tramite l'obbligo di accettazione di pagamenti con carta e bancomat, è un controsenso nel caso delle tabaccherie che sono, infatti, concessionarie dello Stato". Questa la posizione espressa dain una nota."Ben venga, dunque, – sottolinea Assotabaccai – ilma non bisogna dimenticare che i gestori di tabaccherie/ricevitorie sono operatori economici per conto dello Stato: la sanzione è una procedura incongrua in questo caso e ne farebbe decadere, di fatto, l'obbligo per chi acquista prodotti sottoposti a regime di monopolio o in concessione, come tabacchi, valori bollati, ricariche telefoniche, giochi ed altri servizi".In tale scenario Assotabaccai chiede "quanto prima unper quanto riguarda i generi di monopolio. Si tratta di una misura inopportuna e che rischia, inoltre, di aumentare gli oneri, a volte più alti dello stesso margine di guadagno".L'Associazione chiede di "creare le condizioni perché i, effettuate utilizzando la moneta elettronica, siano ridotti o addirittura azzerati: questa è la strada maestra da seguire per incentivarne l'uso".