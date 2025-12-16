Rocket Sharing avvia partnership con myPOS per accelerare la diffusione dei pagamenti digitali

(Teleborsa) - Rocket Sharing Company
, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, ha avviato una collaborazione commerciale con myPOS
, piattaforma europea specializzata in soluzioni di pagamento digitale, POS e strumenti di incasso online.
L’accordo
consente a myPOS di valorizzare il potenziale commerciale
di Rocket attraverso l’accesso alla rete di professionisti e imprenditori del Rocket Sharing Club, creando un ecosistema orientato ad accelerare l’adozione di tecnologie digitali in Italia. Nell’ambito della partnership, Rocket supporterà i membri della propria community – e non solo – offrendo sistemi di pagamento elettronici già predisposti all’integrazione con i registratori telematici.
L’iniziativa risponde ai nuovi requisiti normativi introdotti dalla Legge di Bilancio 2025
, che prevedono dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di abbinamento tra POS e registratori di cassa, favorendo la modernizzazione e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento.
Parallelamente, la rete
di imprese e professionisti di Rocket rappresenta un asset strategico
per myPOS, permettendo la promozione e la diffusione di soluzioni fintech innovative all’interno di un contesto qualificato e dinamico.
La collaborazione
si inserisce nella visione strategica di Rocket Sharing Company, focalizzata sul supporto, tramite la propria community, a soluzioni fintech ad alto valore aggiunto, con l’obiettivo di promuovere strumenti digitali in grado di sostenere la crescita, l’innovazione e la competitività delle imprese nel mercato.