Rocket Sharing avvia partnership con myPOS per accelerare la diffusione dei pagamenti digitali
(Teleborsa) - Rocket Sharing Company, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, ha avviato una collaborazione commerciale con myPOS, piattaforma europea specializzata in soluzioni di pagamento digitale, POS e strumenti di incasso online.

L’accordo consente a myPOS di valorizzare il potenziale commerciale di Rocket attraverso l’accesso alla rete di professionisti e imprenditori del Rocket Sharing Club, creando un ecosistema orientato ad accelerare l’adozione di tecnologie digitali in Italia. Nell’ambito della partnership, Rocket supporterà i membri della propria community – e non solo – offrendo sistemi di pagamento elettronici già predisposti all’integrazione con i registratori telematici.

L’iniziativa risponde ai nuovi requisiti normativi introdotti dalla Legge di Bilancio 2025, che prevedono dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di abbinamento tra POS e registratori di cassa, favorendo la modernizzazione e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento.

Parallelamente, la rete di imprese e professionisti di Rocket rappresenta un asset strategico per myPOS, permettendo la promozione e la diffusione di soluzioni fintech innovative all’interno di un contesto qualificato e dinamico.

La collaborazione si inserisce nella visione strategica di Rocket Sharing Company, focalizzata sul supporto, tramite la propria community, a soluzioni fintech ad alto valore aggiunto, con l’obiettivo di promuovere strumenti digitali in grado di sostenere la crescita, l’innovazione e la competitività delle imprese nel mercato.
