De Nora, Dellachà: quotazione di successo nonostante momento complesso

De Nora

Euronext

(Teleborsa) - "Siamo felici di avere portato a compimento il progetto di quotazione su Euronext e di far parte di Tech Leaders. Si tratta di un passaggio cruciale per l'azienda che ci permette di avere una, e diper continuare a perseguire una crescita ben strutturata a livello mondiale nelle diverse aree in cui l'azienda opera". Lo ha affermatodi, commentando il debutto a Piazza Affari della multinazionale italiana specializzata nell'elettrochimica e attiva nella filiera della produzione industriale dell'idrogeno verde."Nonostante il momento complesso che stiamo vivendo, l'azienda ha confermato con coraggio,, di volere perseguire il progetto di quotazione e di portarlo a suo compimento con grande successo - ha aggiunto il manager - Siamo, infine, lieti che un numero piuttosto elevato di investitori internazionali abbiano creduto in noi con uno sguardo di visione e lungimiranza notevole".In fase di collocamento, De Nora ha, escludendo l'eventuale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 545 milioni. All'avvio delle negoziazioni, la valutazione della società era di 2,7 miliardi di euro.Contestualmente alla quotazione su Euronext Milan, De Nora lanciato nel giugno 2022 da. Si tratta di un segmento che raccoglie più di cento società europee quotate sui mercati di Euronext, a cui viene offerta una gamma di servizi per la visibilità e promozione presso gli investitori internazionali.