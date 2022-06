Eni, Plenitude si rafforza con HitecVision in eolico offshore

Eni

(Teleborsa) -) eannunciano un accordo che prevede l'espansione dell'attività della joint venture norvegese Vargrønn, società che opera nel settore delle energie rinnovabili., puntando a 5 GW di capacità installata e sanzionata entro il 2030, e di focalizzarsi sui principali mercati nordeuropei.Nell’ambito dell'accordo,(Regno Unito), insieme ad altre iniziative in fase preliminare di sviluppo nei principali mercati in cui opera la società. Inoltre, grazie a questa operazione,, mentre Plenitude manterrà il restante 65%.Una volta completato l, Dogger Bank sarà il più grande parco eolico offshore nel mondo. Le tre fasi del progetto (A, B e C) prevedono una capacità installata complessiva di 3,6 GW, in grado di generare energia rinnovabile sufficiente ad alimentare 6 milioni di abitazioni. Grazie a questa operazione, Vargronn investirà nell'area più matura del settore eolico offshore a livello globale, aggiungendo al proprio portafoglio una capacità di 720MW netti.Vargronn è stata costituita da Eni e HitecVision nel 2020 per partecipare attivamente alla transizione energetica, facendo leva sulla loro partnership di lungo termine che ha portato allo sviluppo congiunto di Vår Energi, trasformandola in una collaborazione a forte valore aggiunto e in una delle più grandi società operanti sulla Norwegian Continental Shelf.Oggi Vargronn si posiziona nel mercato eolico offshore norvegese, dove parteciperà, attraverso consorzi, a tutte le prossime gare per la concessione di licenze nelle aree Utsira Nord e Sørlige Nordsjø II. In merito a Utsira Nord, Vargronn ha firmato un accordo con Equinor mentre relativamente a Sørlige Nordsjø II la Società ha siglato una collaborazione con Corio Generation (precendentemente Green Investment Group) e con la utility norvegese Agder Energi., ha commentato: “Si tratta di un'per HitecVision, che rafforza la collaborazione con il nostro partner storico Eni, dando vita a un player internazionale dell'eolico offshore in linea con la nostra strategia di sviluppo di società di successo a supporto della transizione energetica verso la neutralità carbonica. L'operazione, grazie all'acquisizione di una quota di partecipazione nell'asset strategico Dogger Bank, situato nel cuore del bacino del Mare del Nord e che conta Equinor e SSE tra i suoi partner principali"., ha commentato: "Con questo accordo,. La nostra partnership di lungo termine con HitecVision si è dimostrata in grado di creare valore. Con l'espansione di Vargronn, puntiamo a realizzare una piattaforma di sviluppo focalizzata e finanziariamente indipendente, con un portafoglio diversificato di asset nel Nord Europa e con la possibilità di espandersi rapidamente nel mercato dell'eolico offshore, che si prevede avrà una crescita esponenziale nei prossimi anni".“Non vediamo l’ora di ampliare il nostro portafoglio e di entrare a far parte di una partnership di alto profilo con Equinor e SSE per l’avvio della produzione di Dogger Bank - conclude-.attraverso l'espansione di Vargronn".