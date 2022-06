Ferrari avvia nuovo programma pluriennale di acquisto azioni proprie

Ferrari

Ferrari

(Teleborsa) -ha annunciato l’intenzione didi euro, quale tranche iniziale del nuovo programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026 in linea con le informazioni fornite durante il Capital Markets Day del 2022.Laentro ile sarà finanziata attraverso la liquidità disponibile della Società. Le azioni ordinarie riacquistate nell'ambito della Prima Tranche potranno essere utilizzate per soddisfare gli obblighi derivanti dal piano di incentivazione azionaria della Società.La Prima Tranche è costituita da due parti.In primo luogo, Ferrari ha stipulato un contratto non discrezionale di acquisto di azioni proprie per un importo pari a euro 120 milioni da eseguire sul mercato EXM mediante una primaria istituzione finanziaria, la "Banca" che adotterà le proprie decisioni di trading indipendentemente da e senza alcun condizionamento di Ferrari In base a tale contratto gli acquisti possono continuare durante i periodi di chiusura di Ferrari ai sensi dei Regolamenti.In secondo luogo, Ferrari intende stipulare un ulteriore mandato con una primaria istituzione finanziaria fino ad un massimo di euro 30 milioni da eseguire sul NYSE. Ai sensi di tale mandato Ferrari fornirebbe all'istituzione finanziaria istruzioni di acquisto di volta in volta in conformità con le norme, i regolamenti e i requisiti di legge applicabili. Le effettive tempistiche, il numero e il valore delle azioni ordinarie riacquistate sul NYSE dipenderanno da diversi fattori, tra cui le condizioni di mercato e le condizioni generali di business.La Prima Tranche rende esecutiva la delibera approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 13 aprile 2022 che ha autorizzato l'acquisto fino a un massimo del 10% delle azioni ordinarie della Società per un periodo di diciotto mesi successivi alla medesima Assemblea degli Azionisti. L’autorizzazione al riacquisto scadrà il 12 ottobre 2023 a meno che l’autorizzazione non sia estesa o rinnovata precedentemente a tale data.Attualmente la Società detiene 11.065.110 azioni ordinarie in portafoglio.La Prima Tranche sostituisce qualsiasi precedente programma di acquisto di azioni proprie.A Piazza Affari, oggi, appiattita la performance di, che porta a casa un modesto -0,11%.