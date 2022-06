Siccità, emergenza si sposta al Centro: le regioni più a rischio

(Teleborsa) -, grazie alle piogge cadute abbondanti in questi giorni in Valle d'Aosta. A Pontelagoscuro (Ferrara), è risalita a 200 metri cubi al secondo, quando comunque l'allarme cuneo salino scatta già a 450 mc/sec e l'ingressione marina è ormai segnalata a 30 chilometri dalla focehe comporterebbe enormi danni all'agricoltura", spiega l'Osservatorio Anbi.Dopo le piogge, che non hanno allentato la morsa sul bacino padano,Coinvolte, in particolare, le. A soffrire maggiormente,per la perdurante assenza dell'80% delle piogge; i volumi d'acqua, trattenuti negli invasi, calano di un milione di metri cubi a settimana per riuscire a dissetare le campagne e tutti i fiumi hanno portate inferiori alle annate scorse (record storico negativo per il livello del Sentino: -38 centimetri).In Til Bisenzio ha 0,30 metri cubi di portata al secondo contro una media di 2,42 mc/sec) e l'Ombrone è oramai trasformato in un rigagnolo da 500 litri al secondo, quando il Deflusso Minimo Vitale è indicato in 2 mc/sec. Nel, il Tevere registra livelli più bassi anche del 'siccitosissimo' 2017, Liri e Sacco segnano il dato più basso in anni recenti, il lago di Nemi è di oltre un metro più basso del 2021 e Bracciano è a -32 centimetri dal livello dello scorso anno.Ino (portata odierna del Liri-Garigliano: 36 mc/sec 36; nel 2021: 100 mc/sec), mentre in Abruzzo è la zona di Chieti a soffrire maggiormente per la mancanza d'acqua.