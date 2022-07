Generali, completata l'acquisizione di La Médicale da Crédit Agricole Assurances

Generali

(Teleborsa) -hae del portafoglio di contratti di assicurazione caso morte di Predica, distribuito e gestito da La Médicale, dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie dalle autorità regolamentari e antitrust. L'operazione era stata annunciata lo scorso febbraio ed è in linea con la strategia del Leone di Trieste ditramite la rete agenziale e di consolidare la propria posizione nel mercato professionale acquisendo un network specifico di operatori sanitari indipendenti."Il successo di questa acquisizione, uno dei nostri mercati principali - ha commentatodi Generali - L'operazione è in linea con il nostro piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth e ci permette di consolidare la nostra posizione nelle linee salute, puro rischio e, complessivamente, nel business Danni, estendendo allo stesso tempo a nuovi clienti la nostra ambizione di essere Partner di Vita. L'acquisizione testimonia inoltre la nostranei mercati chiave in cui vogliamo espanderci"."L'integrazione delle attività di La Médicale nel nostro business rafforza il nostro posizionamento come assicuratore multispecialistico e il ruolo chiave che vogliamo assegnare agli agenti nel nostro modello di distribuzione - ha affermato, Country Manager France & Europ Assistance - Arricchiremo le nostre competenze consolidando la relazione con operatori sanitari indipendenti. In questo modo, diventeremo ilfornendo loro un'ampia gamma di soluzioni e servizi assicurativi".e Zaoui & Co. hanno agito in qualità difinanziari di Generali e Herbert Smith Freehills Paris in qualità di consulente legale.