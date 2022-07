Turismo, Garavaglia: numeri del 2022 in linea con quelli pre pandemia se non superiori

(Teleborsa) - Il ministro del Turismo,, ha dichiarato che a fine anno i numeri per l'Italia raggiungeranno quelli del 2019, "se non di più in alcune regioni e località". "E questo considerando che nei primi mesi dell'anno c'erano ancora le restrizioni è un risultato davvero eccezionale. Ma noi ora dobbiamo stabilizzare questi, anzi crescere ulteriormente nei prossimi anni e i suggerimenti che ci danno questi ragazzi riuniti asono eccezionali", ha dichiarato a margine delorganizzato dal ministero del Turismo con l'Unwto e l'Enit a Sorrento."Abbiamo organizzato assieme all'Unwto il primo congresso mondiale delperché banalmente la generazione Z, i nati dal '97 in poi, sono due miliardi nel mondo e sono loro che disegneranno e stanno già disegnando il turismo del futuro. Orientano le decisioni delle famiglie e loro stessi sono turisti. Sono nati con internet, parlano un linguaggio diverso e hanno desideri diversi: sentendoli parlare hanno un'attenzione particolare al, accessibile e ai temi della– ha spiegato il ministro Garavaglia –. Noi dobbiamo sentire loro per adeguare l'offerta".Intanto, l'ha calcolato che questa estate andranno in vacanza almeno una volta 28 milioni di italiani per un totale di 62,8 milioni di, inclusi coloro che andranno all'estero e chi, per diversi motivi, non soggiornerà in strutture turistico ricettive. Per quel che riguarda i, L'Osservatorio ha previsto che gli italiani partiranno in media per un week-end a giugno, uno short break tra luglio e inizio agosto e una vacanza di almeno 7 giorni ad agosto.Prevista unapari atutto compreso (trasporto, soggiorno, ristorazione, intrattenimento, shopping, ecc.). Il budget di spesa risulta essere il primo elemento con cui gli intervistati fanno i conti, citato comedi scelta della destinazione di viaggio dal 19,3% del campione, seguito dalla ricchezza delle attrattive del luogo e dalla qualità del paesaggio, rispettivamente al 13,5% e al 12,1%.