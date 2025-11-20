CIR, Kepler conferma Buy: struttura finanziaria molto più efficiente con deal KOS

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il target price
(a 0,80 euro per azione) e la raccomandazione
(Buy) sul titolo CIR
, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, dopo che la società e F2i hanno concordato
un prezzo di 220 milioni di euro per la partecipazione del 40,2% in KOS, dopo la distribuzione di circa 25 milioni di euro di riserve (di cui 15 milioni di euro a CIR e 10 milioni di euro a F2i, proporzionali alla rispettiva quota pre-deal). Un earn-out fino a 30 milioni di euro potrebbe essere riconosciuto qualora KOS raggiungesse determinati obiettivi non divulgati, superiori a quelli del piano industriale, nel 2026 e nel 2027.
Gli analisti fanno notare che il prezzo implicito, comprensivo della distribuzione delle riserve e dell'earn-out, suggerisce un equity value del 100% di circa 645 milioni di euro, sostanzialmente in linea con la loro valutazione (634 milioni di euro), e corrisponde a un multiplo EV/EBITDA di circa 6,0x sulle stime 2026
.
"Sottolinea inoltre il sostanziale sconto associato a KOS
, come indicato dall'attuale capitalizzazione di mercato di CIR, che valuta il 100% della partecipazione a soli 120 milioni di euro", si legge nella ricerca.
Kepler Cheuvreux afferma che l'operazione segna l'attesa uscita dell'azionista di minoranza F2i da KOS e rende la struttura finanziaria di CIR molto più efficiente
, poiché la holding investirà circa due terzi delle sue riserve di liquidità (363 milioni di euro al 30 giugno 2025) a un multiplo equo.