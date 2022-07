Trevi si aggiudica nuove commesse per 174 milioni di euro

Trevi

(Teleborsa) - Trevi S.p.A, divisione del Gruppospecializzata in fondazioni profonde e lavori geotecnici, in continuità con il trend positivo del 2021 e dei primi tre mesi del 2022, anche nel secondo trimestre del 2022 si è aggiudicata nuove e importanti commesse nel settoreCostruzioni & Infrastrutture in Italia e all’estero, per un valore di 174 milioni di euro.Con le ultime acquisizioni, in forte aumento (delta +204 milioni di euro) rispetto a fine maggio 2021, mentre gli ordini acquisiti dal gruppo nei primi cinque mesi del 2022 risultano pari a 342,8 Milioni di euro, in aumento di circa il 20 % rispetto a maggio 2021., per conto del consorzio Spark, Trevi eseguirà, in joint venture con Wagstaff Piling, le opere di fondazione e consolidamento per il North East Link Project, il più grande progetto di tunneling nello Stato di Victoria. Infatti, il North East Link Primary Package PPP prevede la realizzazione di due tunnel gemelli a tre corsie che andranno a completare la rete autostradale di Melbourne con lo scopo di ridurre i livelli di congestionamento del traffico e i tempi di viaggio per decine di migliaia di automobilisti.In, Trevi dopo aver completato l’esecuzione di tutte le prove dei pali da fondazione atti a definire la miglior soluzione tecnologica del progetto, ha firmato un contratto per le fondazioni di “The Line”, progetto futuristico ed eco-friendly in costruzione nella provincia di Tabuk. L'avveniristica città ospiterà un milione di abitanti e sarà composta da una serie di comunità disposte su una linea retta, “The Line” appunto, lunga 170 chilometri, che corre dalla costa del Mar Rosso nel nord-ovest del paese fino all'interno, attraversando deserti e montagne. Lo schema di distribuzione di The Line, sposta nel sottosuolo a due livelli distinti, l’alta velocità e le infrastrutture. Fuori terra quindi, al posto delle auto, ci saranno spazi verdi per i cittadini e percorsi pedonali.In, Trevi si è aggiudicata, dal consorzio San Benedetto scarl, guidato da Carron Bau, i lavori di fondazione e consolidamento per un nuovo collegamento sotterraneo di circa 3,3 chilometri tra la superstrada Merano-Bolzano e la val Passiria, asset principale della nuova circonvallazione nordovest. Un intervento importante perché consentirà di ridurre la dimensione del traffico, di ridurrei tempi di percorrenza e di migliorare la qualità dell’aria in città.Negli, la filiale americana di Trevi eseguirà per conto della società Duke Energy un intervento preventivo di salvaguardia ambientale presso l’imponente centrale di Roxboro in Nord Carolina che produce energia elettrica tramite il carbone. Proprio per contenere le ceneri esauste del carbone ed evitare così pericolose fuoriuscite, verranno realizzati degli argini di contenimento.