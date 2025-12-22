Milano 10:54
Somec, nuovi contratti per interni navali per oltre 21 milioni di euro

(Teleborsa) - Somec ha acquisito - tramite la propria divisione Mestieri, progettazione e creazione di interior personalizzati - nuovi contratti per un valore complessivo superiore a 21 milioni di euro, relativi a navi da crociera di ultima generazione destinate ad un primario armatore del segmento lusso.

Le commesse, articolate in tre contratti, di cui uno in opzione, sono state assegnate alla controllata TSI - Total Solution Interiors da un importante cantiere italiano e prevedono la fornitura degli arredi completi su misura di due estese aree di speciality restaurant su ciascuna nave. Pensati come ambienti dedicati a un’esperienza culinaria di alto profilo, sono caratterizzati da un design fortemente identitario, per un servizio di eccellenza.

Gli interventi interesseranno aree di grande estensione, circa 2.100 metri quadrati per ciascuna nave e si distinguono per un elevato livello di personalizzazione, complessità progettuale e qualità esecutiva, in linea con gli standard più elevati del settore.

La consegna delle navi è prevista tra il 2028 e il 2032, mentre la ricaduta economica delle commesse si distribuirà tra il 2026 e il 2032.
