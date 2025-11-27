Ubaldi Costruzioni, percorso di crescita confermato con backlog da 182 milioni e pipeline da 145 milioni

Ubaldi Costruzioni

(Teleborsa) - Ilal 30 settembre 2025 diammonta a circa 182,4 milioni di euro, confermando il trend di crescita e la solidità della capacità di acquisizione della Società, in linea con gli obiettivi di ampliamento del portafoglio ordini.Ilè composto da 56 commesse attive localizzate principalmente nel Centro Italia e caratterizzate da un’elevata diversificazione per natura dei lavori e tipologia di cliente. Le commesse pubbliche rappresentano circa il 74,1% del totale, le iniziative private a finanziamento pubblico il 22,3%, mentre il restante 3,6% è costituito da progetti privati, a conferma del presidio delle aree strategiche per il business.Sotto il profilo tecnico, le attività in esecuzione si distribuiscono tra opere idrauliche (7,3%), marittime (0,9%), stradali (26,2%), infrastrutturali (30,7%) ed edilizia civile (34,8%), coerentemente con i principali ambiti di specializzazione della Società nel settore delle costruzioni.La società precisa che il Backlog al 30 settembre 2025 non include la quota di competenza di Ubaldi Costruzioni relativa alla gara ANAS per il potenziamento della S.S. 4 “Salaria”, per un importo di circa Euro 46,1 milioni. A seguito dell’avvio delle attività operative della commessa, che rappresenta un progetto di particolare rilievo strategico e tecnico per la Società, tale importo andrebbe consideratoper la rettifica del portafoglio ordini, portando il valore complessivo del Backlog a circa Euro 228,5 milioni.La- che include le opportunità in valutazione, in fase di offerta o in attesa di aggiudicazione - ammonta al 30 settembre 2025 a Euro 145,7 milioni. Di questi, circa Euro 116,7 milioni fanno riferimento a gare per le quali Ubaldi Costruzioni ha già presentato offerta ed è in attesa di esito. La pipeline si concentra su segmenti pienamente coerenti con il posizionamento tecnico della Società, includendo anche procedure in partnership con operatori primari del settore.In questo contesto, conclude la nota, l'inserimento della commessa ANAS citata all’interno del backlog consente di distinguere con maggiore precisione tra portafoglio acquisito e opportunità ancora aperte. Tale rettifica comporta una riduzione della pipeline commerciale che si attesta a Euro 99,6 milioni, di cui Euro 70,6 milioni riguardano gare per le quali Ubaldi Costruzioni ha già presentato offerta ed è in attesa di esito.