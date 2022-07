EDF, produzione centrali nucleari impattata da siccità

Électricité de France

(Teleborsa) -(EDF), la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia, potrebbe essere costretta a. Con un livello dei fiumi troppo basso, la società non dispone della quantità di acqua sufficiente per il raffreddamento dei reattori." per rispettare le regole ambientali, poiché i meteorologi si aspettano "un'estate calda e secca", ha affermato in una conferenza stampa, head of environment presso la divisione di produzione nucleare di EDF. "C'è un po' meno acqua disponibile quest'anno", soprattutto nel sud-est della Francia a causa di una siccità che imperversa dall'inizio dell'anno, ha spiegato.Data la loro posizione e i sistemi di raffreddamento, lesono le più soggette a essere influenzate dai limiti ambientali, ha affermato Laugier, secondo quanto riporta Bloomberg.