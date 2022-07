Just Eat Takeaway, accordo con Amazon negli Stati Uniti

Just Eat Takeaway.com

Amazon.com

(Teleborsa) -, colosso delle consegne di cibo a domicilio nato a febbraio 2020 dalla fusione dell'olandese Takeaway.com e del britannico Just Eat, ha stretto unconnegli Stati Uniti. A partire da oggi, i membrinegli USA possono avere accesso a une accedere a spese di consegna gratuite illimitate presso centinaia di migliaia di ristoranti. La società statunitense Grubhub è stata acquisita da Just Eat Takeaway.com nel 2020.Il colosso del food delivery prevede che l'accordo amplierà l'adesione a Grubhub+, pur avendo un impatto neutro sugli utili e sul flusso di cassa di Grubhub nel 2022, e accrescerà gli utili e il flusso di cassa per Grubhub dal 2023 in poi. Just Eat Takeaway.com, insieme ai suoi consulenti,