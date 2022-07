Latam, Dos Santos: "Orgogliosi di tornare a collegare il Sud America e l'Italia"

(Teleborsa) - "Siamo molto contenti di tornare a Roma dopo quasi 3 anni. Siamo orgogliosi di collegare nuovamente il Sud America e l'Italia. In questo periodo di stop abbiamo, comunque, continuato a essere presenti, al fianco dei nostri clienti per aiutarli a trovare le soluzioni per volare in Sud America e in Italia. È quanto ha affermatointervistato questa mattina presso l'Ambasciata del Brasile, a Roma, in occasione dell'annuncio della ripresa dei voli della compagnai brasiliana tra Roma e San Paolo. Inaugurato nel 2018 il volo Latam da Roma Fiumicino a San Paolo ha subito uno stop di quasi tre anni per la pandemia. A partire dal prossimo 11 luglio la compagnia tornerà a volare dall'aeroporto di Fiumicino a San Paolo, in Brasile, con un volo diretto non-stop operato da un Boeing 777. Il vettore aereo sudamericano, che già era tornato a operare tra Milano Malpensa e San Paolo con voli giornalieri dallo scorso dicembre, con questo ulteriore upgrade offrirà al mercato italiano maggior frequenza voli e capacità cargo anche servendo tutte le principali destinazioni in Brasile come, ad esempio, Puerto Alegre o Belo Horizonte oltre a offrire collegamenti sulle maggiori destinazioni in Sud America come Santiago del Cile, Lima o Asuncion."Siamo molto contenti di tornare a Roma dopo quasi 3 anni. Siamo orgogliosi di collegare nuovamente il Sud America e l'Italia. In questo periodo di stop abbiamo, comunque, continuato a essere presenti, al fianco dei nostri clienti per aiutarli a trovare le soluzioni per volare in Sud America e in Italia."Al momento ci stiamo concentrando nel consolidare questa operazione che, con la ripresa dei voli da Roma dopo Milano, garantisce un collegamento giornaliero tra l'Italia e il Sud America con San Paolo come porta di entrata. Puntiamo, inizialmente, a riconsolidare il nostro hub che ci collega con tutto il Sud America: non solo con le città capitali, come Buenos Aires o Santiago del Cile, ma anche con città secondarie come Cordoba e Mendoza in Argentina. Per noi oggi la sfida è questa. Guardando al futuro siamo, comunque, sempre aperti a studiare nuove possibilità e valutare nuove alternative".