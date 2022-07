Banche, Enria (BCE): rivedere piani includendo ipotesi recessione

(Teleborsa) -della BCEper includerein particolare considerando assunti di recessione coerenti con i le previsioni ufficiali. E in linea concaso per caso delle banche, queste traiettorie sui capitali andrebbero usate quando annunciano i piani di distribuzione (degli utili), dopo un dialogo con le loro squadre di vigilanza". Lo ha affermato il Presidente del ramo di vigilanza bancaria dellasuo intervento al dialogo con laIl settore bancariocon il venir meno dei venti contrari correlati al Covid, "ma gli sviluppi macroeconomici provenientihanno creato nuove incertezze rischi", ha avvertito. E ovviamente questo ha ricadute sulleSecondo Enria dopo un avvio positivo dell'anno, con dinamiche incoraggianti per le banche con l'uscita dalle restrizioni sul Covid, successivamente "le prospettive economiche sono mutate bruscamente e l'incertezza è aumentata". E ora "gli investitori stanno pienamente prezzandonelle valutazioni di mercato delle banche, che nella fase successiva alla pandemia stavano migliorando sensibilmente, ma poi hanno iniziato a cadere dall'avvio del conflitto militare in Ucraina - ha detto -"Dal punto di vista della vigilanza bancariao e che, se dovessero materializzarsi scenari avversi, complessivamente il settore bancario dell'area euro resterebbe resiliente. E al tempo stesso stiamo facendo ogni sforzo e mobilitando tutto l'armamentario per mantenere le banche fortemente focalizzate su tutte le iniziative e trasformazioni, che devono portare avanti perLa vigilanza bancaria della Bce continua anche a lavorare sulle priorità di medio termine che erano state fissate prima del conflitto. "La buona notizia - ha detto ancora - è chenell'affrontare le debolezze strutturali" anche nei nuovi scenari. E uno degli aspetti da considerare su questo fronte è quello del rialzo dei tassi e delle sue potenziali ricadute negative, anche per le banche, nel caso si rivelasse più aspro del previsto. Perchè se per gli istituti di credito "i tassi di interesse più alti contengono la promessa di maggiori margini sui prestiti, le ricadute da un aumento disordinato dei tassi di mercato non possono essere escluse. E le banche - ha avvertito il numero uno della vigilanza Bce - non possono contare solo sulla normalizzazione della politica monetaria per migliorare la loro redditività: devono intervenire su questioni strutturali". Soprattutto, "il conflitto in Ucraina si è rapidamente trasformato in uno shock macroeconomico". Le continue ondate di sanzioni e rappresaglie hanno colpito le già esistenti strozzature nelle catene di approvvigionamento e esacerbato i rincari di petrolio, gas naturale, beni alimentari e metalli