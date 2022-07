MeglioQuesto, Mahrberg supera il 5%: "Pronti a supportare società"

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha comunicato che l'hadi partecipazione al capitale sociale. Mahrberg Wealth AG, società finanziaria a conduzione familiare che offre servizi di wealth e asset management a clienti selezionati, possiede ora 3.486.047 azioni, pari al 5,98% del capitale. Risulta quindi ildietro quello di maggioranza (MQ S.r.l.), che ha in mano il 62% della società."Siamoche un investitore istituzionale di lungo termine come Mahrberg Wealth AG continui a supportare il progetto di MeglioQuesto incrementando la propria partecipazione - ha commentatodi MeglioQuesto - Le esperienze e la conoscenza di Mahrberg rappresenteranno un valore aggiunto per lo sviluppo futuro di MeglioQuesto"."Siamo investitori di MeglioQuesto fin dall'IPO e siamo convinti che il processo di sviluppo espresso credibilmente dalla società meriti la fiducia ed il supporto attivo del mercato - ha affermatodell'Advisory Board di Mahrberg Wealth AG - Per tale ragione abbiamo incrementato la nostra partecipazione nel capitale e saremonel suo processo di crescita".