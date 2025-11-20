Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 19:30
24.416 -0,91%
Dow Jones 19:30
46.033 -0,23%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Azimut, Helikon Investments incrementa partecipazione al 5,8%

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Azimut, Helikon Investments incrementa partecipazione al 5,8%
(Teleborsa) - Helikon Investments, società d'investimento con sede a Londra, ha una partecipazione pari al 5,822% in Azimut, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 13 novembre 2025.

La quota, classificata come "gestione discrezionale del risparmio", è detenuta da fondo Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV. In precedenza, al 3 aprile 2025, era del 3,205%.
Condividi
```