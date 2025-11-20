Azimut, Helikon Investments incrementa partecipazione al 5,8%

(Teleborsa) - Helikon Investments
, società d'investimento con sede a Londra, ha una partecipazione pari al 5,822%
in Azimut
, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 13 novembre 2025.
La quota, classificata come "gestione discrezionale del risparmio
", è detenuta da fondo Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV. In precedenza, al 3 aprile 2025, era del 3,205%.