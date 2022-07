Saipem, venduti in asta diritti inoptati per 9,9% aumento capitale

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha comunicato che sono stati(inoptati) pari alnell'ambito dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Sono stati infatti venduti 2.052.446 diritti di opzione, su un totale di 6,284,082 diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di opzione , all'asta su Euronext Milan in data 12 e 13 luglio 2022, relativi alla sottoscrizione di 194,982,370 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione.L'dei diritti inoptati acquistati nell'asta e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni dovranno essere effettuati. I diritti inoptati acquistati nel contesto dell'offerta saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e potranno essere utilizzati per ladelle nuove azioni al prezzo di 1,013 euro per nuova azione da imputarsi quanto a 0,021 euro a capitale sociale e quanto a 0,992 euro a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 95 nuove azioni per ogni diritto inoptato.L', al netto dell'importo oggetto degli impegni di sottoscrizione di Eni e CDP Industria, in quanto lesi sono impegnate a sottoscrivere le nuove azioni non sottoscritte al termine dell'asta dell'inoptato fino a un importo massimo complessivo pari a circa 1.119,5 milioni di euro, equivalenti alla differenza tra il valore complessivo e il valore oggetto dell'impegno di sottoscrizione di Eni e CDP Industria.