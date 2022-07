JPMorgan, trimestrale deludente. Aumenta accantonamenti per recessione

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -, la prima grande banca a stelle e strisce a diffondere i risultati per il secondo trimestre del 2022, ha registrato una, anche a causa dei maggiori accantonamenti per coprire potenziali perdite di fronte ai crescenti rischi di una recessione. La banca ha registrato undi 8,65 miliardi di dollari, o 2,76 dollari, rispetto ai 11,95 miliardi di dollari (-28%), o 3,78 dollari per azione, di un anno fa. I(reported) sono stati di 30,72 miliardi di dollari, dato che si confronta con i 30,48 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2021. I ricavi managed sono stati di 31,63 miliardi di dollari. Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 2,88 dollari su ricavi di 31,95 miliardi di dollari.L'è stato di 1,1 miliardi di dollari, inclusi 657 milioni di dollari di addebiti netti e una costituzione di riserve nette di 428 milioni di dollari, riflettendo principalmente la crescita dei prestiti e un modesto deterioramento delle prospettive economiche."Nel, la spesa combinata di carte di debito e di credito è aumentata del 15% mentre le spese di viaggio e ristorazione sono rimaste solide - ha commentato il CEO Jamie Dimon - I prestiti sono aumentati del 16%, con continue e forti nuove originazioni di conti. Nel, abbiamo generato forti ricavi nella divisione, in crescita del 15%, aiutando i clienti a navigare in condizioni di mercato instabili. Le commissioni globali disono diminuite del 54% rispetto a un record dell'anno scorso, in un contesto macroeconomico difficile."I prestiti della divisionesono aumentati del 7% grazie alla forte emissione di nuovi prestiti e al maggiore utilizzo dei revolver - ha aggiunto Dimon - L'ha prodotto risultati solidi in quanto l'impatto di tassi più elevati e saldi di prestiti e depositi è stato superiore a quello stabilito dal calo dei livelli di mercato".